बदलापुरात प्रवाशांचा उद्रेक

मध्य रेल्वेच्या कर्जत मार्गावरील लोकल गाड्यांच्या सततच्या विलंबामुळे हैराण झालेल्या नोकरदारांचा संताप अखेर मंगळवारी अनावर झाला. सकाळच्या कार्यालयीन वेळेत लोकल तब्बल ४५ मिनिटे उशिरा धावत असल्याने संतप्त प्रवाशांनी बदलापूर रेल्वे स्थानकात स्टेशन मास्तर कार्यालयाला घेराव घालून तीव्र नाराजी व्यक्त केली. रेल्वे प्रशासनाच्या ढिसाळ कारभारामुळे कार्यालयात ‘लेटमार्क’ होत असून, त्याचा नोकरीवर परिणाम होत असल्याच्या प्रतिक्रिया यावेळी प्रवाशांनी व्यक्त केली.
बदलापूर रेल्वे स्थानकावरून सकाळी ७.१४ वाजता सुटणारी लोकल मंगळवारी नियमित वेळेपेक्षा बराच उशिराने दाखल झाली. त्याआधी एक्स्प्रेसला प्राधान्य दिल्यामुळे ही लोकल खोपोलीहून येताना सायडिंगला थांबवण्यात आल्याचा आरोप प्रवासी करत होते. परिणामी स्थानकावर प्रवाशांची प्रचंड गर्दी झाली होती. या संतप्त प्रवाशांनी स्टेशन मास्तर कार्यालयाला घेराव घालत जाब विचारला. मंगळवारचा प्रकार हा अपवाद नसून, अनेक महिन्यांपासून हीच परिस्थिती असूनही रेल्वे प्रशासनाकडून समाधानकारक उपाययोजना करण्यात आलेली नाही, असा प्रवाशांचा आरोप आहे.
बदलापूर, अंबरनाथ, वांगणी, शेलू, नेरळ, भिवपुरी आणि कर्जत येथून दररोज लाखो प्रवासी मुंबईकडे प्रवास करतात. मात्र, प्रवासी संख्येच्या तुलनेत लोकलची संख्या कमी असून, तांत्रिक बिघाड, सिग्नल यंत्रणेतील अडथळे आणि रेल्वे कामांमुळे असलेल्या लोकलही वेळेवर धावत नाहीत. परिणामी, प्रवाशांचे प्रचंड हाल होत आहेत. संतप्त प्रवाशांनी याबाबत सोशल मीडियावरही आपला रोष व्यक्त केला असून, रेल्वे प्रशासनावर तीव्र टीका केली आहे.